Зеленский объяснился за покупку незарегистрированной вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина закупает вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac еще до того, как препарат был зарегистрирован.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признана в мире", - написал он.

"Большим плюсом" этой вакцины он назвал то, что ее разработка не была "заполитизированным заданием".

Он также объяснил, почему Украина закупает средство, которое еще не было зарегистрировано.

"Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Минздрав заключил договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".