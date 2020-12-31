Скачать
Четверг, 31.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
Пенсии с 1 января вырастут: кому ждать дополнительных денег (инфографика)
Пенсии с 1 января вырастут: кому ждать дополнительных денег (инфографика)
В Киеве прогремел взрыв: первые подробности и фото
В Киеве прогремел взрыв: первые подробности и фото
Украинская теннисистка засветила грудь, поздравляя с Новым годом (фото)
Украинская теннисистка засветила грудь, поздравляя с Новым годом (фото)

Зеленский объяснился за покупку незарегистрированной вакцины от коронавируса

Зеленский объяснился за покупку незарегистрированной вакцины от коронавируса
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина закупает вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac еще до того, как препарат был зарегистрирован. 

Об этом он написал в Фейсбук. 

"Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признана в мире", - написал он. 

"Большим плюсом" этой вакцины он назвал то, что ее разработка не была "заполитизированным заданием". 

Он также объяснил, почему Украина закупает средство, которое еще не было зарегистрировано. 

"Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - написал Зеленский. 

Как сообщалось ранее, Минздрав заключил договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Sinovac.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На теле не было живого места: попавшего под автобус парня бросили умирать на рынке в Бердичеве
02 Порошенко сделал признание по поводу операции с «вагнеровцами»
03 Еще два дома упали в воронку: новые подробности о пострадавших оползня в Норвегии
04 Мендель не дорабатывает? Вокруг поездки Зеленского в Ивано-Франковск вспыхнул скандал
05 Этим явно будут пользоваться: увольнение Кривоноса показало слабость Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Накануне Нового года киевлянка нашла на пороге квартиры младенца
Накануне Нового года киевлянка нашла на пороге квартиры младенца
Ермак нашел новый &quot;вирус&quot; в Украине и анонсировал &quot;много интересного&quot; в 2021 году
Ермак нашел новый "вирус" в Украине и анонсировал "много интересного" в 2021 году
Новогодние пробежки к магазинам: как в Одессе готовятся к Новому году (видео)
Новогодние пробежки к магазинам: как в Одессе готовятся к Новому году (видео)
Шон Коннери, Чедвик Боузман, Армен Джигарханян: кого не стало в 2020 году
Шон Коннери, Чедвик Боузман, Армен Джигарханян: кого не стало в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь