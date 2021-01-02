Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова

В субботу, 2 января, стало известно о смерти известного волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой.

О ее смерти на своей Facebook-странице сообщил ветеран АТО Павел Тука.

"Шок... как же так... Саша... Нет слов... искренне сочувствую семье..." - написал он в посте с фото Тарасовой.

В сети тут же стали высказывать слова скорби из-за кончины волонтера, отметив, что "у Саши остались совсем не взрослые дети".

"Сложно представить себе, какому количеству людей Саша Тарасова помогла. Совершенно безвозмездно. Сколько безнадёжных случаев она разобрала и дала не только надежду, но и решение", - написала на своей странице в Facebook Анна Назарко.

При этом волонтер Марина Шляпина отметила, что "Сашу забрал этот чертов Covid".

"Невозможно поверить..." – добавила она.

Отметим, что в одном из интервью Тарасова признавалась, что стала волонтером по зову сердца, совмещая волонтерство с работой в оперном театре, которому отдала около 30 лет своей жизни.

Как сообщал "Телеграф", ранее у дверей больницы на Тернопольщине от коронавируса умер волонтер Игорь Цепенюк.