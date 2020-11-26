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Больной коронавирусом волонтер умер у дверей больницы на Тернопольщине

Больной коронавирусом волонтер умер у дверей больницы на Тернопольщине
07:53 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Коронавирус продолжает "косить" украинцев. Так, страшная болезнь не обошла и предпринимателя, мецената и волонтера Игоря Цепенюка. Который сконался 24 ноября в 57 лет.

Об этом сообщили в Фейсбуке "6 резервной сотни ДУК ПС - Тернополь".

По словам вдовы волонтера, 24 ноября в 5 часов дня, под дверью бучацкого инфекционного отделения ее муж умер после тяжелой дороги. Несмотря на то, что мужчина был в кислородной маске и рядом были врачи, реанимировать его не смогли.

Женщина вспоминает, что муж говорил, что не доедет и говорил, что умрет, но его повезли в Бучач.

"Большой Тернополь не способен иметь у себя отдел гемодиализа для COVID-больных. Да еще и зависимых от кислорода. Для Тернополя эта потеря пройдет незаметно. Но она покалечила нашу семью и всех, кто знал моего мужа", - отметила жена погибшего.

Стоит напомнить, что больницы Сумской области переполнены коронавирусными больными.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом в общественном месте - ответ инфекциониста.

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Все по теме:

Украина, Тернополь, Больница, Волонтер, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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