Держите рот на замке: врач подсказал, как не заразиться COVID-19 в общественном месте

В Украине пандемия коронавируса набирает новые обороты. Поэтому нужно знать, как не заразиться коварным COVID-19.

Об этом рассказал врач Павел Сильковский на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, ожидание в очереди людьми на улице перед банками, магазинами, учреждениями было оправдано весной и летом. Но сейчас такой способ реально может пойти во вред, поскольку уже было немало случаев, когда люди промерзали на улице, стоя в очереди, а потом заболевали коронавирусом.

"В холодное время люди должны свободно заходить в помещение, но быть в масках и вести себя тихо. Потому передача вируса осуществляется при разговорах, а не в тихом ожидании", - считает специалист.

Он подчеркнул, что длительное ожидание на остановках общественного транспорта в холодное время года - неэффективный способ защиты от заболевания. Такой подход наоборот, приведет к росту случаев заражения COVID-19.

По заявлению врача, коронавирус передается во время:

чихания,

кашля,

крика,

громких разговоров.

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