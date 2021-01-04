Альп Кирсан рассказал о таинственной смерти украинки в Турции: кто он такой и чем знаменит

В сети появились новые факты о турецком актере Альпе Кирсане, который был соседом Кристины Новицкой, тело которой ранее было найдено в Турции со скованными наручниками руками и пакетом на голове.

Об этом сообщили проинформированные источники "Телеграфа".

Так, согластно заявленным данным Кирсан был соседом погибшей девушки. В то же время он предположительно недостаточно хорошо ее знал, поскольку когда сообщил о трагедии то назвал Новицкую россиянкой после чего его поправили в комментариях, уточнив, что Новицкая - украинка.

Стоит отметить, что сам Альп Кирсан является 41-летним турецкий актером. Кирсан начал свою карьеру как профессиональная модель. Он был выбран в качестве "Лучшая модель Турции" в 2002 году он организовал программу "Сабах Şekerleri с özlem Йылдыз". Свою игру он начал со спектакля "Оюнун Оюну" в Театре Ясемина Ялчина. Киршан стал хорошо известен своей ролью Йигита в ситкоме "Чат Капы" и с тех пор снялся в нескольких фильмах и сериалах, обычно в комедийных ролях. У него есть жена и ребенок. Об этом сообщили в Википедии.

Напомним, что друзья убитой в Турции украинки Кристины Новицкой, не верят в версию с самоубийством, которую выдвинула полиция страны.