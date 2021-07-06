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В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: первые подробности и фото

В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: первые подробности и фото
14:42 Сегодня Телеграф

Во вторник утром, 6 июля, трое украинцев спасли из воды после крушения частного вертолета в озеро в Польше.

Об этом сообщает RMF24.

Так, вертолет упал в озеро Талты. Авария произошла почти сразу после взлета - у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.

Авария в Польше с украинцами

В итоге три человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу.

Авария в Польше с украинцами

Как выяснилось позже, на борту вертолета находились украинцы, которые проживают в Польше. Сильно пострадала женщина. Ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицком. Ее 17-летнюю дочь - также с поврежденным позвоночником - вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын.

Пилота доставили в больницу в Гижицком для наблюдения. Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Польша, Озера, Вертолеты, Катастрофы.
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