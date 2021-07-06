В Польше вертолет с украинцами упал в озеро: первые подробности и фото

Во вторник утром, 6 июля, трое украинцев спасли из воды после крушения частного вертолета в озеро в Польше.

Об этом сообщает RMF24.

Так, вертолет упал в озеро Талты. Авария произошла почти сразу после взлета - у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.

В итоге три человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу.

Как выяснилось позже, на борту вертолета находились украинцы, которые проживают в Польше. Сильно пострадала женщина. Ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицком. Ее 17-летнюю дочь - также с поврежденным позвоночником - вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын.

Пилота доставили в больницу в Гижицком для наблюдения. Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.