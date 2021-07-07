Появилось видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше

Появилось видео падения вертолета с украинцами в Польше во вторник, 6 июля.

Видео опубликовало издание RadioOlsztynTV BIS.

На опубликованных кадрах видно, что вертолет кружит над озером какое-то время, а потом его сносит в сторону. Буквально за секунду вертолет падает в воду. Во время падения на воде создается настоящий «вулкан» из воды и брызг.

Вдалеке от упавшего вертолета видно мужчину на моторной лодке. Он стал невольным свидетелем случившегося. Изначально завидев крутящийся в небе вертолет, он пытается завести мотор и уплыть, поскольку в один из моментов казалось, что вертолет рухнет прямо на него.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.