Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Англии

Не стало великого Джимми Гривза.

В воскресенье, 19 сентября, перестало биться сердце легендарного английского футболиста Джимми Гривза.

Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма" в twitter.

Бывший футболист сборной Англии Гривз скончался в возрасте 81 года.

"Он обладал безупречным контролем мяча, отличным балансом и таким хладнокровием перед воротами, что редко упускал возможность забить. Мы очень опечалены, узнав о кончине великого Джимми Гривза. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джимми в это печальное время", — гласит сообщение "Шпор".

Джимми Гривз наиболее известен за свои выступления в "Тоттенхэме" в 60-х годах прошлого века. Кроме того, он играл за "Челси", "Вест Хэм", "Милан", "Брентвуд Таун", "Челмсфорд Сити", "Барнет" и "Вудфорд Таун". На его счету 357 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордом до сих пор. Кроме того, Джимми - лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма" (266 голов).

В 1966 году Джимми Гривз вместе со сборной Англии выиграл домашний чемпионат мира по футболу.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти футболиста ПСЖ, который пролежал в коме почти 40 лет.