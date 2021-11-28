Російський біатлоніст зганьбився на Кубку світу

Справа навіть не в результаті.

Відомий російський біатлоніст Євген Гаранічев осоромився на старті спринтерських перегонів на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це заявив коментатор Дмитро Губернієв у ефірі Матч ТБ.

Коментатор розказав, що російський біатлоніст забув палиці, через що він втратив понад 30 секунд уже на старті. Примітно, що Євген уже вдруге примудрився запізнитись на перегони. Раніше він якось потрапив у подібну історію у гонці переслідування.

"Гаранічев спізнився на старт. Він справді забув палиці, і 116-й номер стартував за 117-м, втративши секунд 35. Тобто він спізнився на старт, бо забув узяти палиці! Ось спортсмени рівня національної збірної! Молодці! Євген вдруге спізнюється: то у пасьюті не прийшов, то сьогодні", — цитує Губернієва "Чемпіонат".

Додамо, що перемогу в чоловічому спринті здобув швед Себастьян Самуельссон, друге місце зайняв Ветле-Сьястад Крістіансен з Норвегії, а третій час показав ще один норвежець Йоганнес Тінгнес Бе. Найкращим з українців став Дмитро Підручний (21 місце). Гаранічев фінішував зі 113-м результатом.

Результати чоловічої спринтерської гонки в Естерсунді:

1. Себастьян Самуельсон (0+0) 22:33,5

2. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0) +11,8

3. Йоханнес Тінгнес Бе (0+0) +12,2

…

21. Дмитро Підручний (0+0) +1:19,8

24. Антон Дудченко (0+1) +1:21,0

52. Богдан Цимбал (0+1) +2:04,9

88. Андрій Доценко (1+0) +3:00,1

106. Денис Насико (2+2) +3:30,0

Жіноча спринтерська гонка також відбулася 28 листопада. Українки опинилися за межами першої двадцятки.

Результати жіночої спринтерської гонки в Естерсунді:

1. Ханна Еберг (0+0) 19:01,5

2. Анаїс Шевальє-Буше (0+0) +11,3

3. Марті Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4

…

24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1

77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Валя Семеренко стала найкращою з українок у першій гонці сезону.