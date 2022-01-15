Країни масово бойкотують "криваву" Олімпіаду в Пекіні: у чому причина та хто проти

Офіційні особи не бажають відвідувати Китай.

Ще дві європейські країни оголосили, що приєднуються до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє reuters.

За інформацією джерела, до дипломатичного бойкоту найближчих Ігор приєдналися Данія та Нідерланди. Ці країни не надсилатимуть чиновників до Піднебесної. У МЗС Данії заявили, що стурбовані ситуацією з правами людини у Китаї.

"Уряд Данії вирішив, що ми не братимемо участі (на дипломатичному рівні) у зимових Олімпійських іграх у Китаї", — заявив міністр закордонних справ країни Йєппе Кофод.

У міністерстві закордонних справ Нідерландів зазначили, що через ситуацію з коронавірусом вони не зможуть провести на належному рівні двосторонні зустрічі з китайськими колегами та "обговорити серйозне занепокоєння Нідерландів ситуацією з правами людини".

Нагадаємо, першими дипломатичний бойкот Іграм у Пекіні оголосили США. Потім американців підтримали у цьому питанні Австралія, Великобританія, Канада та Японія.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі назвала причину бойкоту: "Причина дипломатичного бойкоту — геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні (переслідування уйгурів) та інші порушення прав людини", — заявила Псакі на брифінгу у Вашингтоні 6 грудня.

Дипломатичний бойкот Олімпіади означає, що чиновники країн, що бойкотують, не поїдуть на Ігри. На спортсменів ця заборона не поширюється.

Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Пекіні можуть перенести.