Країни масово бойкотують "криваву" Олімпіаду в Пекіні: у чому причина та хто проти
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Офіційні особи не бажають відвідувати Китай.
Ще дві європейські країни оголосили, що приєднуються до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
Про це повідомляє reuters.
За інформацією джерела, до дипломатичного бойкоту найближчих Ігор приєдналися Данія та Нідерланди. Ці країни не надсилатимуть чиновників до Піднебесної. У МЗС Данії заявили, що стурбовані ситуацією з правами людини у Китаї.
"Уряд Данії вирішив, що ми не братимемо участі (на дипломатичному рівні) у зимових Олімпійських іграх у Китаї", — заявив міністр закордонних справ країни Йєппе Кофод.
У міністерстві закордонних справ Нідерландів зазначили, що через ситуацію з коронавірусом вони не зможуть провести на належному рівні двосторонні зустрічі з китайськими колегами та "обговорити серйозне занепокоєння Нідерландів ситуацією з правами людини".
Нагадаємо, першими дипломатичний бойкот Іграм у Пекіні оголосили США. Потім американців підтримали у цьому питанні Австралія, Великобританія, Канада та Японія.
Прессекретар Білого дому Джен Псакі назвала причину бойкоту: "Причина дипломатичного бойкоту — геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні (переслідування уйгурів) та інші порушення прав людини", — заявила Псакі на брифінгу у Вашингтоні 6 грудня.
Дипломатичний бойкот Олімпіади означає, що чиновники країн, що бойкотують, не поїдуть на Ігри. На спортсменів ця заборона не поширюється.
Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого.
Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Пекіні можуть перенести.
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