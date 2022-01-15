Страны массово бойкотируют "кровавую" Олимпиаду в Пекине: в чем причина и кто против
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Официальные лица не хотят посещать Китай.
Еще две европейские страны объявили, что присоединяются к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.
Об этом сообщает reuters.
По информации источника, к дипломатическому бойкоту ближайших Игр присоединились Дания и Нидерланды. Эти страны не будут посылать чиновников в Поднебесную. В МИД Дании заявили, что обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае.
"Правительство Дании решило, что мы не будем участвовать (на дипломатическом уровне) в зимних Олимпийских играх в Китае", — заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.
В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что из-за ситуации с коронавирусом они не смогут провести на должном уровне двухсторонние встречи с китайскими коллегами и "обсудить серьезную озабоченность Нидерландов ситуацией с правами человека".
Напомним, первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. Затем американцев поддержали в этом вопросе Австралия, Великобритания, Канада и Япония.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала причину бойкота: "Причина дипломатического бойкота — продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне (преследования уйгуров) и другие нарушения прав человека", — заявила Псаки на брифинге в Вашингтоне 6 декабря.
Дипломатический бойкот Олимпиады означает, что чиновники бойкотирующих стран не поедут на Игры. На спортсменов данный запрет не распространяется.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Пекине могут перенести.
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