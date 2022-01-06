Олімпійські ігри, до старту яких менше місяця, можуть перенести

Олімпіада під загрозою.

У національному олімпійському комітеті Швейцарії заявили, що зимові Ігри у Пекіні необхідно перенести.

Відповідний коментар дав голова НОК Швейцарії Ральф Штоклі для ski-nordique.net.

За словами Штоклі, складна ситуація з коронавірусом у світі унеможливлює участь на Іграх деяких топ-спортсменів, які через хворобу не пройшли/не пройдуть відбір. Ральф зазначив, що ця ситуація є особливо актуальною для європейських країн, у яких розвинені зимові види спорту.

"Ми майже кожен день чуємо, що нові спортсмени заражаються коронавірусом, через що не можуть відібратися на Олімпіаду. У нас уже не так багато часу до церемонії відкриття, але ми ще можемо обговорити можливість перенесення. Якщо на Ігри не зможуть приїхати найкращі спортсмени, то ситуація буде складною. Це не вимога, але ми пропонуємо обговорити такий варіант. Ситуація складна, особливо для європейських країн, де розвинений зимовий спорт", — заявив Штоклі.

В результаті НОК Швейцарії може закликати й інші країни до перенесення змагань, старт яких запланований на 4 лютого. Додамо, що низка країн виступила з дипломатичним бойкотом Олімпіади в Пекіні через ситуацію з правами людини в Китаї.

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