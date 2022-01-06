Олимпийские игры, до старта которых менее месяца, могут перенести

Олимпиада под угрозой.

В национальном олимпийском комитете Швейцарии заявили, что зимние Игры в Пекине необходимо перенести.

Соответствущий комментарий дал глава НОК Швейцарии Ральф Штокли для ski-nordique.net.

По словам Штокли, сложная ситуация с коронавирусом в мире делает невозможным участие на Играх некоторых топ-спортсменов, которые из-за болезни не прошли/не пройдут отбор. Ральф отметил, что данная ситуация особенно актуальна для европейских стран, в которых развиты зимние виды спорта.

"Мы почти каждый день слышим, что все новые спортсмены заражаются коронавирусом, из-за чего не могут отобраться на Олимпиаду. У нас уже не так много времени до церемонии открытия, но мы еще можем обсудить возможность переноса. Если на Игры не смогут приехать лучшие спортсмены, то ситуация будет сложной. Это не требование, но мы предлагаем обсудить такой вариант. Ситуация сложная, особенно для европейских стран, в которых развит зимний спорт", — заявил Штокли.

В итоге НОК Швейцарии может призвать и другие страны к переносу соревнований, старт которых намечен на 4 февраля. Добавим, что ряд стран выступили с дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине из-за ситуации с правами человека в Китае.

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