Ломаченко угодил в новый скандал, отправив олимпийское "золото" в Россию (видео)

Украинец заказал крестик в РФ.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который нарвался на гнев соотечественников из-за отсутствия национального флага после победы над Ричардом Комми, угодил в очередной скандал. На этот раз боксер отправил свои олимпийские награды в Россию.

Соответствующее видео появилось на страничке krestik_reznoi в Instagram.

Боксер решил сделать особый подарок своему отцу Анатолию на день рождения. Для этого Ломаченко-младший решил заказать в костромской мастерской крестик, который был сделан из олимпийского "золота". Василий отправил две свои золотые награды в Россию, где от них отрезали маленькие части для изготовления уникального предмета.

Из маленьких частей олимпийских медалей Василия Ломаченко был изготовлен крестик

Затем в российской мастерской сложили медали и изготовленный нательный крестик в специальный футляр с надписью: "Крест Христов для нас победный венец" и отправили в Украину.

Кадры с изготовлением крестика доступны в сети:

Напомним, Василий является двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал "золото" в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

После ситуации с флагом на боксера обрушился с критикой украинский экс-чемпион мира. Однако нашлись и те, кто поддержал Василия.

Посмотреть полное видео боя Ломаченко — Комми и также хайлайты поединка можно у нас на сайте.