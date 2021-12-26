Укр

Ломаченко угодил в новый скандал, отправив олимпийское "золото" в Россию (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Василий Ломаченко отправил медали в РФ Новость обновлена 26 декабря 2021, 11:10
Василий Ломаченко отправил медали в РФ

Украинец заказал крестик в РФ.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который нарвался на гнев соотечественников из-за отсутствия национального флага после победы над Ричардом Комми, угодил в очередной скандал. На этот раз боксер отправил свои олимпийские награды в Россию.

Соответствующее видео появилось на страничке krestik_reznoi в Instagram.

Боксер решил сделать особый подарок своему отцу Анатолию на день рождения. Для этого Ломаченко-младший решил заказать в костромской мастерской крестик, который был сделан из олимпийского "золота". Василий отправил две свои золотые награды в Россию, где от них отрезали маленькие части для изготовления уникального предмета.

Из маленьких частей олимпийских медалей Василия Ломаченко был изготовлен крестик
Из маленьких частей олимпийских медалей Василия Ломаченко был изготовлен крестик

Затем в российской мастерской сложили медали и изготовленный нательный крестик в специальный футляр с надписью: "Крест Христов для нас победный венец" и отправили в Украину.

Кадры с изготовлением крестика доступны в сети:

Напомним, Василий является двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал "золото" в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

После ситуации с флагом на боксера обрушился с критикой украинский экс-чемпион мира. Однако нашлись и те, кто поддержал Василия.

Посмотреть полное видео боя Ломаченко — Комми и также хайлайты поединка можно у нас на сайте.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко
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