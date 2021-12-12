"Позор, нет слов": реакция украинцев на Ломаченко без национального флага

Боксер нарвался на гнев украинцев.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который в ночь на 12-е декабря (время киевское) победил ганца Ричарда Комми в главном бою на вечере бокса в Нью-Йорке, угодил в скандал из-за празднования победы без национального флага. Украинцы атаковали соцсети спортсмена из-за странных действий новоиспеченного чемпиона WBO Inter-Continental.

Соответствующие записи появились на официальной страничке боксера в Instagram.

Ломаченко — Комми: видео боя

После победы судейским решением Ломаченко появился в ринге с красно-желтым флагом родного города Аккерман (Белгород-Днестровский), а вот про украинский стяг чемпион позабыл. Из-за этого на спортсмена вылилось немало критики в соцсетях. Пользователи отмечали, что Василий — великолепный боксер, но выйти праздновать победу без украинского флага — это позор. Были и те, которые считали, что ничего страшного не произошло, ведь и так был поднят флаг частички украинской земли.

Пользователи сети раскритиковали Василия Ломаченко за отсутствие национального флага

Добавим, у нас на сайте доступны хайлайты поединка Ломаченко — Комми, а также реакция Василия на успех. К слову, Loma мог завершать бой досрочно, однако пожалел африканца. Ожидается, что следующим соперником украинского "Хай-Тека" станет абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос.