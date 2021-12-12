Ломаченко после победы над Комми появился в ринге с флагом, но не Украины (фото)

Лома доминировал на протяжении всех 12 раундов.

Украинский боксер Василий Ломаченко по итогам 12 раундов одержал уверенную победу над Ричардом Комми и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в легком весе. Судейские записки зафиксировали победу украинца — 117:110 и дважды 119:108.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ХРОНИКА БОЯ

После победы Ломаченко появился в ринге с красно-желтым флагом родного города Аккермана (Белгород-Днестровского), хотя обычно боксеры выходят в ринг со знаменем родной страны.

Василий Ломаченко

Для Ломаченко это 16-я победа (14 нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях, а у Комми четыре поражения при 30 выигрышах (27 нокаутом).

Следующим соперником украинца должен стать австралиец Джордж Камбосос, который владеет чемпионскими поясами в легком весе.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне поединка чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри песней поздравил промоутера Ломаченко Боба Арума с днем рождения. Известному фунционеру 8 декабря исполнилось 90 лет.

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