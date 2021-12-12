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Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у рингу із прапором, але не України (фото)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Василь Ломаченко Новина оновлена 12 грудня 2021, 07:48
Василь Ломаченко

Лома домінував упродовж усіх 12 раундів.

Український боксер Василь Ломаченко за підсумками 12 раундів отримав впевнену перемогу над Річардом Коммі і став обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в легкій вазі. Суддівські записки зафіксували перемогу українця – 117:110 та двічі 119:108.

ЛОМАЧЕНКО — КОММІ: ХРОНІКА БОЮ

Після перемоги Ломаченко з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), хоча зазвичай боксери виходять у ринг із стягом рідної країни.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Для Ломаченка це 16-та перемога (14 нокаутом) на професійному рингу при двох поразках, а у Комі чотири поразки при 30 виграшах (27 нокаутом).

Наступним суперником українця має стати австралієць Джордж Камбосос, який володіє чемпіонськими поясами у легкій вазі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні поєдинку чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі піснею привітав промоутера Ломаченка Боба Арума з днем народження. Відомому функціонеру 8 грудня виповнилося 90 років.

Якщо ви пропустили поєдинок, пропонуємо насолодитися повним записом бою.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі
Ломаченко — Коммі
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