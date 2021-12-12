Тайсон Ф’юрі в рингу піснею привітав промоутера Ломаченка з днем народження (відео)

Чемпіон світу виконав традиційний хіт Happy Birthday to You.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі напередодні бою Василя Ломаченка проти Річарда Коммі з’явився на арені Madison Square Garden, щоб привітати промоутера українця Боба Арума.

ЛОМАЧЕНКО — КОММІ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

8 грудня Аруму виповнилося 90 років, і на арені було показано ролик, де зірки боксу вітають промоутера з днем народження. Тайсон Ф’юрі вирішив піти далі та особисто привітати функціонера.

Ф’юрі взяв мікрофон і наживо заспівав Happy Birthday to You під оплески глядацької зали. Наприкінці Аруму піднесли торт зі свічками, що стало приємною несподіванкою для фахівця.

Боб Арум — американський юрист та спортивний функціонер, голова компанії Top Rank Promotions, який упродовж тривалого часу працює з Василем Ломаченком.

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери вважають Василя Ломаченка явним фаворитом у поєдинку проти Річарда Коммі. За словами промоутера Боба Арума, Ломаченко у разі перемоги стане обов’язковим претендентом на пояс WBO.