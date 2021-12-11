Ломаченко — Коммі: коефіцієнти букмекерів за кілька годин до бою
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Аналітики вірять у успіх українця.
Вранці в неділю український легковаговик Василь Ломаченко проведе поєдинок проти Річарда Коммі за право в наступному поєдинку вийти на бій проти чемпіонату світу в даній ваговій категорії Джорджем Камбосом.
Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція бою
Аналітики компанії Pari Match у цьому поєдинку віддають перевагу українцеві. Коефіцієнт на перемогу Ломаченка дорівнює 1:10, на нічию — 23:00, а на виграш ганця — 6:00.
Водночас коефіцієнт на перемогу Ломаченка достроково дорівнює 1.37.
Пряма трансляція поєдинку на MEGOGO розпочнеться 12 грудня о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна платна підписка "Спорт" (199 грн. на місяць) або "Максимальна" (299 грн. на місяць), вартість пробної підписки коштує 29 грн. (перші 7 днів).
Орієнтовний час початку самого бою — близько 5 ранку за київським часом.
Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери впевнені у перемозі українського боксера. За словами промоутера Боба Арума, Ломаченко у разі перемоги стане обов’язковим претендентом на пояс WBO.
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