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Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція супербою

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Василь Ломаченко проти Річарда Коммі Новина оновлена 11 грудня 2021, 13:12
Василь Ломаченко проти Річарда Коммі

Все головне про поєдинок тут.

У ніч на неділю 12 грудня український боксер Василь Ломаченко зустрінеться проти ганця Річарда Коммі у бою за право у наступному бою вийти на чемпіонський поєдинок у легкій вазі.

Джордж Камбосос, який володіє чемпіонським титулом у легкій вазі за версіями WBA Super, WBO та IBF, вже назвав свого фаворита у поєдинку.

У Нью-Йорку вже відбулася битва поглядів між боксерами та прес-конференція. Спортсмени поводилися стримано по відношенню один до одного і жодних пригод не було.

Джордж Камбоссос, який володіє чемпіонським титулом за версією WBO, вже чекає на переможця цієї пари.

Де дивитись поєдинок Ломаченко — Коммі.

Пряма трансляція поєдинку на MEGOGO розпочнеться 12 грудня о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна платна підписка "Спорт" (199 грн. на місяць) або "Максимальна" (299 грн. на місяць), вартість пробної підписки коштує 29 грн. (перші 7 днів).

Коефіцієнти букмекерів на бій

На думку аналітиків, українець є беззаперечним фаворитом поєдинку, на успіх якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,10. У той же час поразка Василя та нічия оцінюються у 6,00 та 23,00 відповідно.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Ломаченко назвав свою головну мету у професійному боксі.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі
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