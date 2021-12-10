Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція супербою
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Все головне про поєдинок тут.
У ніч на неділю 12 грудня український боксер Василь Ломаченко зустрінеться проти ганця Річарда Коммі у бою за право у наступному бою вийти на чемпіонський поєдинок у легкій вазі.
Джордж Камбосос, який володіє чемпіонським титулом у легкій вазі за версіями WBA Super, WBO та IBF, вже назвав свого фаворита у поєдинку.
У Нью-Йорку вже відбулася битва поглядів між боксерами та прес-конференція. Спортсмени поводилися стримано по відношенню один до одного і жодних пригод не було.
Джордж Камбоссос, який володіє чемпіонським титулом за версією WBO, вже чекає на переможця цієї пари.
Де дивитись поєдинок Ломаченко — Коммі.
Пряма трансляція поєдинку на MEGOGO розпочнеться 12 грудня о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна платна підписка "Спорт" (199 грн. на місяць) або "Максимальна" (299 грн. на місяць), вартість пробної підписки коштує 29 грн. (перші 7 днів).
Коефіцієнти букмекерів на бій
На думку аналітиків, українець є беззаперечним фаворитом поєдинку, на успіх якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,10. У той же час поразка Василя та нічия оцінюються у 6,00 та 23,00 відповідно.
Як раніше повідомляв "Телеграф", Ломаченко назвав свою головну мету у професійному боксі.
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