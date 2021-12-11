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Чемпіон світу зробив прогноз на бій Ломаченко — Коммі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ломаченко проти Коммі Новина оновлена 11 грудня 2021, 13:10
Ломаченко проти Коммі

Українець іде явним фаворитом.

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA Super, WBO та IBF Джордж Камбосос назвав фаворита у поєдинку між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.

Переможець цього бою зустрінеться за чемпіонський пояс якраз проти Камбососа.

Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція бою

«Лома – Коммі – це хороший бій. Ви дивитеся на топ-10 дивізіону, і ми всі тут б’ємося один з одним, що просто чудово. Думаю, Ломаченко виявиться Коммі не по зубах. Лома прагне помсти, і я з нетерпінням чекаю бою з ним, тому що ви самі бачите, що він робить», — цитує Камбососа портал Fighthype.

Пряма трансляція поєдинку на MEGOGO розпочнеться 12 грудня о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна платна підписка "Спорт" (199 грн. на місяць) або "Максимальна" (299 грн. на місяць), вартість пробної підписки коштує 29 грн. (перші 7 днів).

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери впевнені у перемозі українського боксера. За словами промоутера Боба Арума, Ломаченко у разі перемоги стане обов’язковим претендентом на пояс WBO.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі
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