Чемпіон світу зробив прогноз на бій Ломаченко — Коммі

Українець іде явним фаворитом.

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA Super, WBO та IBF Джордж Камбосос назвав фаворита у поєдинку між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.

Переможець цього бою зустрінеться за чемпіонський пояс якраз проти Камбососа.

Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція бою

«Лома – Коммі – це хороший бій. Ви дивитеся на топ-10 дивізіону, і ми всі тут б’ємося один з одним, що просто чудово. Думаю, Ломаченко виявиться Коммі не по зубах. Лома прагне помсти, і я з нетерпінням чекаю бою з ним, тому що ви самі бачите, що він робить», — цитує Камбососа портал Fighthype.

Пряма трансляція поєдинку на MEGOGO розпочнеться 12 грудня о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна платна підписка "Спорт" (199 грн. на місяць) або "Максимальна" (299 грн. на місяць), вартість пробної підписки коштує 29 грн. (перші 7 днів).

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери впевнені у перемозі українського боксера. За словами промоутера Боба Арума, Ломаченко у разі перемоги стане обов’язковим претендентом на пояс WBO.