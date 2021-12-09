Ломаченко — Коммі: анонс та прогноз на супербій

Українець проведе великий поєдинок у США.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) проведе великий бій проти ексчемпіона світу у легкій вазі Річарда Коммі (30-3, 27 КО) з Гани. Шоу боксу організовує промоутерська компанія Боба Арума Top Rank.

"Телеграф" розповідає про деталі майбутнього поєдинку.

Що на кону

Українець та ганець проведуть не титульний поєдинок у легкій вазі (до 61,235 кг), проте ціна перемоги у цьому двобої є досить великою. Переможець наблизиться до чемпіонського бою, а того, хто програє, буде відкинутий у боксерських рейтингах. Враховуючи вік боксерів (Василю 33 роки, а Річарду — 34), це може стати одним з останніх чемпіонських шансів для бійців. За словами Боба Арума, Ломаченко у разі перемоги стане обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос.

Де і коли дивитися бій

Поєдинок Ломаченко — Коммі відбудеться в Нью-Йорку 11 грудня на легендарній арені Madison Square Garden. В Україні шоу боксу буде показано на платформі megogo. Для перегляду офіційної трансляції потрібна підписка на сервісі (вартість пробної — 29 грн). Також трансляція буде доступна на платформі за тарифами "Спорт" (199 грн на місяць) або "Максимальна" (299 грн на місяць). В Україні прямий ефір вечора боксу розпочнеться у неділю, 12 грудня, о 04:00 за київським часом.

Прогноз на бій

Фахівці не здивували у розкладах напередодні поєдинку. Згідно з прогнозом букмекерів, Василь є беззаперечним фаворитом бою. На думку редакції "Телеграф Спорт", українець нокаутує Коммі у пізніх раундах.

Прогноз букмекерів на бій Василь Ломаченко — Річард Коммі (дані за 9 грудня):

Парі-Матч: (перемога Ломаченко 1,10 — нічия 23,00 — перемога Коммі 6,00)

Андеркард шоу

Андеркард вечора боксу Ломаченко — Коммі

Що далі

Мета Василя — стати абсолютним чемпіоном світу, і після поразки Лопеса у бою з Камбососом мрія українця може здійснитись найближчим часом. Сам австралієць не горить бажанням битися з українцем, проте американські топбоксери дивізіону Девін Хейні та Джервонта Девіс, напевно, не захочуть летіти до Австралії заради бою з Джорджем. А ось Loma заради поясів готовий до такого виклику, але для початку треба пройти випробування у вигляді Коммі, який є потужним нокаутером.

Попередній бій

Ломаченко у червні 2021 року виграв свій останній поєдинок проти японця Масайоші Накатані нокаутом, закривши тяжку поразку від Лопеса у жовтні 2020 року. А ось Коммі, який програв Теофімо нокаутом у 2019 році, достроково переміг Джексона Мартінеса у лютому 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джервонта Девіс захистив титул WBA у легкій вазі у бою проти Ісаака Круса. Крім того, нещодавно чемпіон WBC у цій ваговій категорії Девін Хейні переміг Джозефа Діаса.

Нагадаємо, існує ймовірність того, що Ломаченко може провести бій з Денисом Берінчиком, який знаходиться досить високо в боксерському рейтингу WBO.