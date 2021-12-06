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Чемпіон у вазі Ломаченка захистив титул у конкурентному бою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Джервонта Девіс — Ісаак Крус Новина оновлена 06 грудня 2021, 12:06
Джервонта Девіс — Ісаак Крус

Ще один чемпіон-легковаговик захистив пояс.

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,235 кг) Джервонта Девіс (26-0, 24 КО) у рамках шоу боксу в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) переміг мексиканця Ісаака Круса (22-2-1, 15 КО).

Незважаючи на прогнози, мексиканський "Пітбуль" створив хорошу конкуренцію американському "Танку". Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів та завершився перемогою 27-річного Девіса, для якого цей успіх став 26-м у кар’єрі при відсутності поразок. Суддівський рахунок — 116–112, 115–113, 115–113 на користь американця. 23-річний Крус програв удруге, маючи у своєму послужному списку 22 перемоги та одну нічию.

Найкращі моменти бою Джервонта Девіс — Ісаак Крус:

Нагадаємо, 5 грудня у Лас-Вегасі (час київський) ще один чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні успішно захистив титул WBC у поєдинку проти Джозефа Діаса. Крім того, нещодавно в бою Теофімо Лопес — Джордж Камбосос визначився новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі. А 12 грудня (час київський) український легковаговик Василь Ломаченко проведе поєдинок з Річардом Коммі. Переможець цього бою, напевно, отримає чемпіонський шанс.

"Телеграф" нагадує, що в рамках вечора боксу в Каліфорнії на ринзі бився українець Сергій Деревянченко, який сенсаційно програв представнику Домініканської Республіки Карлосу Адамесу.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Джервонта Девіс
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