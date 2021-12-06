Чемпион в весе Ломаченко защитил титул в конкурентном бою (видео)

Еще один чемпион-легковес защитил пояс.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе (до 61,235 кг) Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) в рамках шоу бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) победил мексиканца Исаака Круса (22-2-1, 15 КО).

Несмотря не прогнозы, мексиканский "Питбуль" создал хорошую конкуренцию американскому "Танку". Поединок продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой 27-летнего Дэвиса, для которого этот успех стал 26-м в карьере при отсутствии поражений. Судейский счет — 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца. 23-летний Крус проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 22 победы и одну ничью.

Лучшие моменты боя Джервонта Дэвис — Исаак Крус:

Напомним, 5 декабря в Лас-Вегасе (время киевское) еще один чемпион мира в легком весе Девин Хэйни успешно защитил титул WBC в поединке против Джозефа Диаса. Кроме того, недавно в бою Теофимо Лопес — Джордж Камбосос определился новый абсолютный чемпион мира в легком весе. А 12 декабря (время киевское) украинский легковес Василий Ломаченко проведет поединок с Ричардом Комми. Победитель этого боя, вероятно, получит чемпионский шанс.

"Телеграф" напоминает, что в рамках вечера бокса в Калифорнии на ринге дрался украинец Сергей Деревянченко, который сенсационно проиграл представителю Доминиканской Республики Карлосу Адамесу.