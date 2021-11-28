Укр

Нокдаун и ударная мощь не помогли: австралиец Камбосос забрал у американца Лопеса 4 пояса (видео)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса Новость обновлена 28 ноября 2021, 09:11
Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Камбососа по очкам

Обязательный претендент на пояс IBF в лёгком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) победил обладателя поясов WBC Franchise, WBA, WBO, IBF Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Поединок на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) продлился все 12 раундов и прошел невероятно динамично.

В первом же раунде Камбосос мощным ударом правой отправил соперника в нокдаун.

Лопес пытался взять физической и ударной мощью, но Камбосос лучше боксировал — был сильнее в техническом плане и "читал" многие комбинации американца.

В 10 раунде американец отквитал нокдаун, но на общую ситуацию это не повлияло.

Бой завершился сенсационной победой Камбососа раздельным решением судей: 115-111 в угол Камбососа, 114-113 — в угол Лопеса, и 115-112 Камбососу

Теофимо потерпел первое поражение в карьере и не смог сохранить свои пояса. 

Как сообщалось, недавно известный российский боксер Евгений Орлов поведал о своей работе с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко, назвав спарринг с украинцем "самым жестким".

Теги:
#Бокс #Теофимо Лопес #Джордж Камбосос
Коронавирус в Украине
Украина
Госпитализаций стало больше, а выздоровлений – меньше: коронавирус в Украине 28 ноября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Госпитализаций стало больше, а выздоровлений – меньше: коронавирус в Украине 28 ноября
Дата публикации
Категория
Так видят новый дом на Шулявке его создатели
ЖК из небоскребов прямо на туннеле метро: кто стоит за скандальной застройкой на киевской Шулявке
Дата публикации
Категория
Так дом в Новой Одессе выглядит с высоты
Взрыв дома под Николаевом: из-под завалов многоэтажки достали тело женщины
Дата публикации
Категория
Иллюстративное изображение
Кремль в огне стал причиной настоящего переполоха в соцсетях: что произошло
Дата публикации
Категория
Декабрь начнется со снега
Синоптик сообщил, когда всю Украину засыплет снегом