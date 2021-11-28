Нокдаун и ударная мощь не помогли: австралиец Камбосос забрал у американца Лопеса 4 пояса (видео)

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Камбососа по очкам

Обязательный претендент на пояс IBF в лёгком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) победил обладателя поясов WBC Franchise, WBA, WBO, IBF Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Поединок на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) продлился все 12 раундов и прошел невероятно динамично.

В первом же раунде Камбосос мощным ударом правой отправил соперника в нокдаун.

Лопес пытался взять физической и ударной мощью, но Камбосос лучше боксировал — был сильнее в техническом плане и "читал" многие комбинации американца.

В 10 раунде американец отквитал нокдаун, но на общую ситуацию это не повлияло.

Бой завершился сенсационной победой Камбососа раздельным решением судей: 115-111 в угол Камбососа, 114-113 — в угол Лопеса, и 115-112 Камбососу

Теофимо потерпел первое поражение в карьере и не смог сохранить свои пояса.

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