Укр

Российский боксер рассказал, как "получил п***ы" от Кличко (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Евгений Орлов и Владимир Кличко Новость обновлена 25 ноября 2021, 18:02
Евгений Орлов и Владимир Кличко

Россиянин надолго запомнил спарринг с украинцем.

Известный российский боксер Евгений Орлов, который недавно прославился в сети благодаря пародии на драку, поведал о своей работе с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко.

Об этом Евгений рассказал в интервью на YouTube-канале Ушатайка: Спорт-Экспресс.

Орлов по прозвищу "Молекула из ада" заявил, что не встречал сильнее боксера, чем Владимир. Он отметил, что после недели спаррингов с Кличко, он зауважал его. За неделю работы в тренировочном лагере украинца Евгений заработал две тысячи евро.

"Самый жесткий спарринг у меня был с Владимиром Кличко. У меня была с ним неделя работы. Я вышел, а он мне джебом втыкал. Я его зауважал тогда. Как в том ролике: "Как-то я получил п***ы, и всех зауважал". Вне всякого сомнения, он очень хороший боксер", — заявил Орлов. 

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Отметим, в послужном списке Орлова немало боев с известными супертяжами, однако сам россиянин звезд с неба не хватает. На его счету 17 побед, 16 поражений и одна ничья в профи. 

Ранее бывший тренер Кличко заявил, что Александр Усик оказался в нокауте во время спарринга с грузином Яго Киладзе.

Теги:
#Бокс #Владимир Кличко #Нокаут
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