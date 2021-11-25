"Усика посадили на ж*пу" - экс-тренер Кличко (видео)

Известный тренер рассказал о случившемся на спарринге.

Сергей Городничев, бывший тренер легендарного украинского боксера Владимира Кличко, рассказал, как один из его подопечных грузин Яго Киладзе нокаутировал Александра Усика, который в 2021 году стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Об этом Сергей поведал на своем YouTube-канале.

Пос словам Городничева, Киладзе ударом в селезенку нокаутировал Усика, хотя команда украинца заявила, что грузин ударил Александра ниже пояса. Сергей отметил, что видео показало, что удар был чистым.

"Когда Киладзе тренировался под моим руководством, мы приехали на спарринг с Усиком. Во втором раунде Киладзе ударом по селезенке посадил Усика на ж*пу. Причем так хорошо посадил, что спарринг отменили. Тут Башир (тренер Усика в то время) вскочил: "Вы ниже пояса ударили!", а я ему: "Так давайте видео посмотрим". Видео записывала девушка, я ему так показал, что он сел. И в спарринге решили отказать", – заявил Городничев.

Добавим, что Яго Киладзе 1 января 2022 года проведет бой с непобедимым украинцем Виктором Выхристом. Киладзе в профи уже проиграл 5 раз, но все его поражения были от довольно известных боксеров. На счету грузина также 27 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Фьюри "наехал" на Усика.