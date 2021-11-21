Фьюри пообещал устроить порку "мелкому" Усику на ринге (видео)

"Цыганский король" пошутил над украинцем.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который хочет помочь своему соотечественнику Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком, сделал выпад в сторону украинца.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале iFL TV.

Непобедимый Фьюри высмеял габариты украинского чемпиона, назвав того "мелким". Кроме того, британец пообещал Усику публичную порку на ринге. Также Тайсон заявил, что переедет украинца дважды во время боя.

"Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером (Усик был абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе) и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, словно фура, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но затем я сдам назад и перееду его еще раз. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький", — приводил слова Фьюри fightnews.info.

Добавим, что бой Усик — Фьюри может пройти в 2022 году только после реванша Усик — Джошуа, который запланирован на весну 2022 года. Кроме того, чемпион WBC должен провести обязательную защиту титула. Добавим, что и Усик, и Фьюри являются возрастными боксерами и могут завершить карьеру так и не встретившись на ринге. К слову, жена британца Пэрис призвала мужа повесить перчатки на гвоздь.