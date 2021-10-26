Жена Фьюри боится, что Тайсон повторит судьбу Кличко

Супруга боксера не хочет видеть своего мужа нокаутированным.

Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, который недавно впервые в карьере защитил чемпионский титул в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, заявила, что хочет, чтобы Тайсон в ближайшее время завершил карьеру.

Об этом она рассказал в интервью talksport.

Пэрис считает, что "Цыганский король" должен завершить спортивную карьеру в ближайшие два года и не затягивать с этим, ведь молодые претенденты вскоре могут побить его. Также супруга тяжеловеса отметила, что Тайсону не стоит драться до 40 лет, как этот делали Владимир Кличко и другие.

"Сейчас ему 33. Думаю, он будет боксировать, до 35. Я знаю, что Владимир Кличко и другие бились и после 40 лет, бились, пока не проигрывали. Я бы не хотела увидеть поверженного мужа. Не хотела бы, чтобы он продолжал до тех пор, пока не проиграет", - заявила любящая жена боксера.

Отметим, в ноябре 2015 года британец единогласным решением судей победил Владимира Кличко и впервые стал чемпионом мира. Реванш Кличко-Фьюри так и не состоялся, а затем украинец провел чемпионский поединок с Энтони Джошуа (победа AJ нокаутом в 11-м раунде), после чего "Доктор Стальной Молот" завершил карьеру.

Спустя четыре года чемпионские пояса вернулись в Украину — Александр Усик преподал урок бокса Джошуа в Лондоне.