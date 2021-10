Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою (видео)

В ночь на воскресенье, 10-е октября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса Тайсон Фьюри (31–0–1, 21 КО) — Деонтей Уайлдер (42–2–1, 41 КО), в андекарде которого ударно выступил украинский супертяж Виктор Выхрист.

На кону поединка, который прошел на T-Mobile Arena, стоял чемпионский пояс WBС. Боксеры выдали потрясающее шоу с удивительной развязкой. В 3-м раунде в нокдауне оказался Уайлдер, а уже в следующем — дважды упал на канвас Фьюри. Тем не менее британец быстро восстановился и взял ход поединка под свой контроль. В итоге Фьюри в 11-м раунде нокаутировал оппонента, добыв свою 31-ю победу в профи.

