Ф’юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою (відео)

У ніч на неділю, 10-е жовтня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 21 КО) — Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО), в андекарді якого ударно виступив український суперваговик Віктор Вихрист.

На кону поєдинку, який пройшов на T-Mobile Arena, стояв чемпіонський пояс WBС. Боксери видали приголомшливе шоу з дивовижною розв’язкою. У 3-му раунді в нокдауні опинився Вайлдер, а вже в наступному — двічі впав на канвас Ф’юрі. Проте британець швидко відновився і взяв хід поєдинку під свій контроль. В результаті Ф’юрі в 11-му раунді нокаутував опонента, здобувши свою 31-у перемогу в профі.

Відео нокдауну в 3-му раунді:

Відео нокдауну в 4-му раунді:

Відео нокдауну в 10-му раунді:

Відео нокауту:

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH