Ф’юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою (відео)

У Лас-Вегасі пройшов знаковий для хевівейту вечір боксу.

У ніч на неділю, 10-е жовтня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 21 КО) — Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО), в андекарді якого ударно виступив український суперваговик Віктор Вихрист.

На кону поєдинку, який пройшов на T-Mobile Arena, стояв чемпіонський пояс WBС. Боксери видали приголомшливе шоу з дивовижною розв’язкою. У 3-му раунді в нокдауні опинився Вайлдер, а вже в наступному — двічі впав на канвас Ф’юрі. Проте британець швидко відновився і взяв хід поєдинку під свій контроль. В результаті Ф’юрі в 11-му раунді нокаутував опонента, здобувши свою 31-у перемогу в профі.

Відео нокдауну в 3-му раунді:

Відео нокдауну в 4-му раунді:

Deontay Wilder puts Fury down on the canvas TWICE.



🤯 THIS TRILOGY 🤯#FuryWilder3 PPV: https://t.co/VljEbXTzmu pic.twitter.com/K2MUjmoRzV — Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2021

Відео нокдауну в 10-му раунді:

Відео нокауту:

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) October 10, 2021

And Fury Knocksout Wilder again🔥🔥🔥 Fury is damn Strong #FuryWilder3 pic.twitter.com/dBtrTyuexo — Dr. Don (@dontwixGH) October 10, 2021

Нагадаємо, Для Ф’юрі і Вайлдера цей бій став третім очним протистоянням. У грудні 2018 року боксери звели бій до нічиєї, хоча "Бронзовий бомбардувальник" відправляв "Циганського короля" в важкий нокаут.

А в лютому 2020 року Тайсон відправив Деонтея в нокаут, відібравши чемпіонський пояс WBC.

"Телеграф" нагадує, що іншими основними поясами в суперважкій вазі володіє українець Олександр Усик, який у вересні сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа. Відзначимо, об’єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в цій вазі поки не передбачається, адже Усик зобов’язаний дати реванш AJ, який активував цю опцію.