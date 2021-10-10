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Ф’юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Ф’юрі — Вайлдер 3 Новина оновлена 10 жовтня 2021, 07:59
Ф’юрі — Вайлдер 3

У Лас-Вегасі пройшов знаковий для хевівейту вечір боксу.

У ніч на неділю, 10-е жовтня (час київський), в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 21 КО) — Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО), в андекарді якого ударно виступив український суперваговик Віктор Вихрист.

На кону поєдинку, який пройшов на T-Mobile Arena, стояв чемпіонський пояс WBС. Боксери видали приголомшливе шоу з дивовижною розв’язкою. У 3-му раунді в нокдауні опинився Вайлдер, а вже в наступному — двічі впав на канвас Ф’юрі. Проте британець швидко відновився і взяв хід поєдинку під свій контроль. В результаті Ф’юрі в 11-му раунді нокаутував опонента, здобувши свою 31-у перемогу в профі.

Відео нокдауну в 3-му раунді:

Відео нокдауну в 4-му раунді:

Відео нокдауну в 10-му раунді:

Відео нокауту:

Нагадаємо, Для Ф’юрі і Вайлдера цей бій став третім очним протистоянням. У грудні 2018 року боксери звели бій до нічиєї, хоча "Бронзовий бомбардувальник" відправляв "Циганського короля" в важкий нокаут.

А в лютому 2020 року Тайсон відправив Деонтея в нокаут, відібравши чемпіонський пояс WBC.

"Телеграф" нагадує, що іншими основними поясами в суперважкій вазі володіє українець Олександр Усик, який у вересні сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа. Відзначимо, об’єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в цій вазі поки не передбачається, адже Усик зобов’язаний дати реванш AJ, який активував цю опцію.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Деонтей Вайлдер
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