Рус

Як швидко прибрати будинок до Різдва: професіонали дали корисні поради

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На що звернути увагу під час збирання
На що звернути увагу під час збирання. Фото Freepik

Підготовка оселі до Різдва – це спосіб створити теплу та святкову атмосферу для своїх гостей

Наближається Різдво, а за ним і Новий рік, і багато хто готується до візиту сім’ї та друзів. У ці святкові дні особливо хочеться, щоб оселя була затишною, чистою та гостинною.

Підготовка житла може стати стресовим завданням на тлі інших справ — покупки подарунків, прикраси ялинки та приготування святкового столу. Розповідаємо, як швидко та ефективно навести лад в оселі, приділяючи увагу ключовим зонам.

Як швидко навести чистоту до приходу гостей

Професіонали у сфері клінінгу радять почати прибирання з передпокою. Це перше місце, яке побачать ваші гості, коли увійдуть до вашої оселі, тому переконайтеся, що воно затишне і не захаращене. Чистий, організований вхід задає тон решті будинку і гарантує вашим гостям приємну зустріч.

  • Зберіть та приберіть на зберігання взуття, парасольки, пальта.
  • Виділіть місце у шафі або іншому місці для одягу та взуття гостей.
  • Протріть стіни, двері та плінтуси.
  • Вимийте вікна, скляні двері та дзеркала у передпокої.
  • Витрусіть або виперіть всі килимки та доріжки у передпокої.
  • Очистьте доріжки та входи від листя, снігу та льоду.

Вітальня – серце будинку під час свят. Тут збираються близькі, щоб насолоджуватися затишною атмосферою біля ялинки. Почніть прибирання з найпомітніших місць:

  • Зніміть пил з верхніх поверхонь, таких як полиці та підвіконня, і поступово рухайтеся вниз.
  • Для усунення неприємного запаху змішайте воду з яблучним оцтом (2:1), обробіть диван і провітріть кімнату.
  • Якщо у вітальні є килим, його можна освіжити спеціальною піною для чищення або ретельно пропилососити.
  • Протріть журнальний столик та інші поверхні вологою ганчіркою.

Кухня — ще одна кімната, в якій потрібно ретельно прибрати перед приходом гостей. Ось що обов'язково зробити напередодні свята:

  • Очистьте духовку, холодильник та морозильну камеру. Заздалегідь позбавтеся старих продуктів, щоб звільнити місце для святкових страв.
  • Приберіть непотрібні кухонні прилади, які займають місце, але не знадобляться у процесі приготування.
  • Перевірте посудомийну машину: запустіть цикл миття та вивантажте чистий посуд, щоб він був готовий до використання після трапези.
  • Протріть робочі поверхні, щоб у вас було достатньо простору для приготування страв.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким розчином необхідно поливати натуральну ялинку. Завдяки простому засобу хвоя не обсипатиметься і не створюватиме додатковий привід для прибирання.

Теги:
#Прибирання #Генеральне прибирання