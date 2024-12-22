Як швидко прибрати будинок до Різдва: професіонали дали корисні поради

Підготовка оселі до Різдва – це спосіб створити теплу та святкову атмосферу для своїх гостей

Наближається Різдво, а за ним і Новий рік, і багато хто готується до візиту сім’ї та друзів. У ці святкові дні особливо хочеться, щоб оселя була затишною, чистою та гостинною.

Підготовка житла може стати стресовим завданням на тлі інших справ — покупки подарунків, прикраси ялинки та приготування святкового столу. Розповідаємо, як швидко та ефективно навести лад в оселі, приділяючи увагу ключовим зонам.

Як швидко навести чистоту до приходу гостей

Професіонали у сфері клінінгу радять почати прибирання з передпокою. Це перше місце, яке побачать ваші гості, коли увійдуть до вашої оселі, тому переконайтеся, що воно затишне і не захаращене. Чистий, організований вхід задає тон решті будинку і гарантує вашим гостям приємну зустріч.

Зберіть та приберіть на зберігання взуття, парасольки, пальта.

Виділіть місце у шафі або іншому місці для одягу та взуття гостей.

Протріть стіни, двері та плінтуси.

Вимийте вікна, скляні двері та дзеркала у передпокої.

Витрусіть або виперіть всі килимки та доріжки у передпокої.

Очистьте доріжки та входи від листя, снігу та льоду.

Вітальня – серце будинку під час свят. Тут збираються близькі, щоб насолоджуватися затишною атмосферою біля ялинки. Почніть прибирання з найпомітніших місць:

Зніміть пил з верхніх поверхонь, таких як полиці та підвіконня, і поступово рухайтеся вниз.

Для усунення неприємного запаху змішайте воду з яблучним оцтом (2:1), обробіть диван і провітріть кімнату.

Якщо у вітальні є килим, його можна освіжити спеціальною піною для чищення або ретельно пропилососити.

Протріть журнальний столик та інші поверхні вологою ганчіркою.

Кухня — ще одна кімната, в якій потрібно ретельно прибрати перед приходом гостей. Ось що обов'язково зробити напередодні свята:

Очистьте духовку, холодильник та морозильну камеру. Заздалегідь позбавтеся старих продуктів, щоб звільнити місце для святкових страв.

Приберіть непотрібні кухонні прилади, які займають місце, але не знадобляться у процесі приготування.

Перевірте посудомийну машину: запустіть цикл миття та вивантажте чистий посуд, щоб він був готовий до використання після трапези.

Протріть робочі поверхні, щоб у вас було достатньо простору для приготування страв.

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