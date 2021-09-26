Усик переміг Джошуа і став чемпіоном світу в суперважкій вазі

Олександр Усик став чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

У ніч на неділю, 26 вересня (час київський), в Лондоні на "Тоттенгем Готспур Стедіум" відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у суперважкій вазі Олександр Усик — Ентоні Джошуа. На кону сутички стояли пояси британця за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Усик здорово почав і, схоже, здивував чемпіона кількома блискучими раундами. Британець втягнувся в поєдинок і трохи вирівняв його. Олександр працював серійно і засипав Ентоні величезною кількістю ударів, і все це українець робив в русі. Олександр вистояв 12 раундів, виглядаючи краще майже у всіх, і справа дійшла до суддівських записок. Суддівський рахунок — 117-112, 116-112, 115-113 на користь українця.

Ця перемога стала 19-ю в кар’єрі непереможного українця. Джошуа програв вдруге, маючи на рахунку 24 перемоги.

Нагадаємо, Усик і Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона у важкій і суперважкій вагових категоріях відповідно. Обидва боксери почали профі-кар’єру в 2013 році. У профі Ентоні двічі брав титул чемпіона світу в хевівейті, а Олександр ставав абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі.

Нагадаємо, в останньому бою AJ захистив свої титули чемпіона світу, нокаутувавши болгарина Кубрата Пулєва, а Усик в останній сутичці здобув перемогу за очками над британцем Дереком Чісорою.

Відзначимо, в андеркарді шоу Усик — Джошуа глядачі стали свідками неймовірного нокауту.