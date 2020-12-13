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Джошуа - Пулев: хроника боя

Джошуа избил Пулева

Джошуа избил Пулева
01:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

В субботу, 12 декабря, в Лондоне на Wembley Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса от компании Matchroom Boxing Эдди Хирна. В главном поединке шоу в ринге сразились чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарский претендент Кубрат Пулев (28-2, 14 КО).

Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута

После стартовой разведки в третьем раунде чемпион дважды отправлял претендента, включившего режим выживания, в нокдаун. Пулев "выжил" и выровнял поединок и даже начал владеть инициативой с 8-го раунда, однако уже в следующем поплатился за самоуверенность. В концовке девятой трехминутки Джошуа апперкотами отправил болгарина в третий нокдаун, а затем мощнейшим хуком с правой нокаутировал соперника.

Отметим, на взвешивании между боксерами произошел инцидент, в ходе которого лишь вмешательство толпы охранников помогло избежать серьезной драки. В бою данное происшествие часто напоминало о себе, ведь боксеры били друг друга после гонга, Джошуа показывал язык Пулеву, а Кубрат ехидно улыбался, указывая на свою неуязвимость (до 3-го раунда).

Инцидент на взвешивании:

Напомним, в первом поединке карда Каис Ашфак жестко избил Эшли Лейна.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев.

Автор:

Телеграф
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