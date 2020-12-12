Судья спас боксера от жесткого нокаута, а тот остался недовольным (видео)

12 декабря в Лондоне состоится супербой за четыре чемпионских титула в супертяжелом весе Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.

В андеркарде шоу выступили британские боксеры второго легчайшего веса Каис Ашфак и Эшли Лейн. В 4-м раунде Каис взвинтил темп и серией молниеносных ударов зажал оппонента у канатов, поле чего принялся избивать соперника. В итоге в поединок вмешался рефери, который остановил схватку, опасаясь за здоровье Лейна. К слову, Эшли был крайне недоволен таким решением арбитра в ринге.

Видео нокаута в бою Каис Ашфак - Эшли Лейн:

Отметим, Ашфак добыл свою 9-ю победу в профи при одном поражении, а Лейн является типичным джорнименом с 14 победами, 10 поражениями и двумя ничьими в активе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть бой Джошуа-Пулев, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне схватки.