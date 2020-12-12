Джошуа - Пулев: где и когда смотреть бой

В субботу, 12 декабря, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) проведет обязательную защиту титулов против болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО). Вечер бокса состоится на Wembley Arena в Лондоне 12 декабря.

Бой Джошуа - Пулев не покажут по ТВ в Украине. Прямая трансляция будет доступна на британском телеканале SkySports. Кроме того, поединок в режиме-live покажет российский сервис amediateka (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, начало основного карда шоу запланировано на 21:00 (время киевское), а главный бой вечера состоится ближе к полуночи.

Накануне боксеры провели взвешивание, на котором едва не подрались. Вес чемпиона составил 108,8 кг, а претендента - 107,9 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Энтони Джошуа не хочет проводить обязательную защиту титула с Александром Усиком и по этому поводу обратился к WBO.