Джошуа - Пулев: онлайн-трансляция боя

В субботу, 12 декабря, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого, станет супербой тяжеловесов Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) - Кубрат Пулев (28-1, 14 КО). На кону поединка стоят четыре чемпионских титула британца.
Онлайн-трансляция боя Джошуа - Пулев
4-й раунд: Джошуа показывает Пулеву язык, а затем "успокаивает" оппонента, сбавляя темп. Похоже, чемпион решил продлить схватку, которая уже могла завершиться в 3-м раунде.
3-й раунд - Чемпион иногда ведет бой с поднятыми руками - AJ пытается запугать габаритами претендента? В середине раунда Пулев пропустил и включил "режим выживания", порой убегая от Энтони и получая удары со спины. Рефери зафиксировал стоячий нокдаун, а через несколько секунд Пулев упал. Претендент поднялся, а после гонга бойцы обменялись ударами...Первым ударил Кубрат.
2-й раунд - Боксеры соревнуются, у кого лучше джеб. В середине раунда AJ провел серию ударов в блок, но Пулев лишь демонстративно улыбнулся. Рефери напомнил о своем присутствии на ринге, разняв разок бойцов.
1-й раунд - Боксеры больше двух минут провели без ударов в центре ринга, запугивая друг друга. Никто и не думал "взрываться". Пулев под занавес раунда попал по сопернику, но без особого ущерба.
Бой начался!
К слову, за ходом шоу наблюдают около тысячи болельщиков:
Todo listo en el Wembley Arena para la disputa del combate estelar entre Anthony Joshua y Kubrat Pulev con el título de los pesos pesados en juego.
Hay 1.000 espectadores en las gradas.
Andrew Couldridge.
Ya en @DAZN_ES. #JoshuaPulev pic.twitter.com/McPSlJdD9c
— EFE Deportes (@EFEdeportes) December 12, 2020
На ринг выходит чемпион!
@anthonyfjoshua ringwalks! #JoshuaPulev pic.twitter.com/qwNh1tYLTx
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
Ну что же начинаем! На ринг выходит Кубрат Пулев. Песню болгарин выбрал традиционную с народными мотивами. Поможет ли это ему?
Флойд будет болеть за "своего брата Джошуа":
Floyd Mayweather is riding with Anthony Joshua tonight
(via @FloydMayweather) pic.twitter.com/vTpXk6Wo37
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
Посмотреть за схваткой супертяжей пришел легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший.
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Промоутер Эдди Хирн предрекает победу Джошуа нокаутом за шесть раундов:
@EddieHearn is predicting an Anthony Joshua KO within six rounds.
Comment your prediction for #JoshuaPulev pic.twitter.com/09GlrGxPFH
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
Околи нокаутировал Езевского во втором раунде.
Lawrence Okolie gets the stoppage in Round 2 pic.twitter.com/G1A3hYKXOy
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
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На ринг вышли боксеры 1-го тяжелого веса Лоуренс Околи и Никодем Езевский. На кону поединка стоит титул WBO International в крузервейте.
Растяжка от чемпиона:
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AJ уже в последней фазе подготовки к бою:
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Пулев и Джошуа прибыли на "Уэмбли-Арену" на специальных бусах:
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Во втором поединке супертяжей сегодня Хьюи Фьюри в 10-раундовой схватке одолел опытного поляка Мариуша Ваха. Судейский счет 100-90, 100-90, 99-91 (все в пользу британца). В первом поединке боксеров-супертяжей Мартин Баколе перебоксировал Сергея Кузьмина: 96-94, 98-92 и 97-93.
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В данные минуты проходят бои андеркарда. Примечательно, что лишь в одном поединке схватка продлилась не всю дистанцию: Каис Ашфак брутально нокаутировал Эшли Лейна.
Накануне схватки боксеры провели церемонию взвешивания, на которой AJ перевесил своего коллегу - весь чемпиона составил 108,8 кг, а претендента - 107,9 кг. Не обошлось и без провокаций со стороны Кубрата.
Примечательно, что оба боксера проводили бои с украинцем Владимиром Кличко.
В 2017 году "Доктор Стальной Молот" нокаутом проиграл Джошуа:
А в 2014 году Владимир отправил Пулева в тяжелый нокаут:
Ранее "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть титульный бой Джошуа - Пулев, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне шоу.