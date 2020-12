Джошуа - Пулев: онлайн-трансляция боя

В субботу, 12 декабря, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого, станет супербой тяжеловесов Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) - Кубрат Пулев (28-1, 14 КО). На кону поединка стоят четыре чемпионских титула британца.

Онлайн-трансляция боя Джошуа - Пулев

4-й раунд: Джошуа показывает Пулеву язык, а затем "успокаивает" оппонента, сбавляя темп. Похоже, чемпион решил продлить схватку, которая уже могла завершиться в 3-м раунде.

3-й раунд - Чемпион иногда ведет бой с поднятыми руками - AJ пытается запугать габаритами претендента? В середине раунда Пулев пропустил и включил "режим выживания", порой убегая от Энтони и получая удары со спины. Рефери зафиксировал стоячий нокдаун, а через несколько секунд Пулев упал. Претендент поднялся, а после гонга бойцы обменялись ударами...Первым ударил Кубрат.

2-й раунд - Боксеры соревнуются, у кого лучше джеб. В середине раунда AJ провел серию ударов в блок, но Пулев лишь демонстративно улыбнулся. Рефери напомнил о своем присутствии на ринге, разняв разок бойцов.

1-й раунд - Боксеры больше двух минут провели без ударов в центре ринга, запугивая друг друга. Никто и не думал "взрываться". Пулев под занавес раунда попал по сопернику, но без особого ущерба.

Бой начался!

К слову, за ходом шоу наблюдают около тысячи болельщиков:

На ринг выходит чемпион!

Ну что же начинаем! На ринг выходит Кубрат Пулев. Песню болгарин выбрал традиционную с народными мотивами. Поможет ли это ему?

Флойд будет болеть за "своего брата Джошуа":

Посмотреть за схваткой супертяжей пришел легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший.

Промоутер Эдди Хирн предрекает победу Джошуа нокаутом за шесть раундов:

