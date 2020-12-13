Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута

В Лондоне состоялся чемпионский бой между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарским претендентом Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО). Поединок завершился досрочно нокаутом от чемпиона в 9-м раунде.

Джошуа владел преимуществом и в третьем раунде едва не завершил поединок, однако Пулев спасся бегством, попутно побывав в двух нокдаунах. Поединок плавно перетекал к чемпионским раундам, однако в 9-й трехминутке Энтони "взорвался" и сначала серией апперкотов сбил оппонента с ног, а затем сильнейшим хуком с правой уронил Пулева на канвас, и тот уже подняться не сумел.

Видео нокаута в бою Джошуа - Пулев:

Ракурс из рингсайда:

The ringside angle of Anthony Joshua's KO pic.twitter.com/uEySR3McnJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

"Телеграф" напоминает, что в одном из поединков андекарда также был зафиксирован зрелищный нокаут.