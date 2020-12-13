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Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута

Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
01:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

В Лондоне состоялся чемпионский бой между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарским претендентом Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО). Поединок завершился досрочно нокаутом от чемпиона в 9-м раунде.

Джошуа владел преимуществом и в третьем раунде едва не завершил поединок, однако Пулев спасся бегством, попутно побывав в двух нокдаунах.  Поединок плавно перетекал к чемпионским раундам, однако в 9-й трехминутке Энтони "взорвался" и сначала серией апперкотов сбил оппонента с ног, а затем сильнейшим хуком с правой уронил Пулева на канвас, и тот уже подняться не сумел. 

Видео нокаута в бою Джошуа - Пулев:

Ракурс из рингсайда:

"Телеграф" напоминает, что в одном из поединков андекарда также был зафиксирован зрелищный нокаут

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Джошуа, Кубрат Пулев.

Автор:

Телеграф
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