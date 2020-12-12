Джошуа - Пулев: букмекеры в день боя назвали вероятного победителя

Уже сегодня, 12 декабря, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой тяжеловесов - Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) - Кубрат Пулев (28-1, 14 КО). Накануне схватки букмекеры обновили свои прогнозы.

По мнению специалистов, британский чемпион мира является однозначным фаворитом схватки, коэффициент на победу которого не превышает 1,12. Успех болгарского претендента оценивается коэффициентом 7,00-7,10, а ничья - 29,00-31,00.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Пулев:

Пари-Матч: (победа Джошуа 1,10 - ничья 29,00 - победа Пулева 7,00)

Фаворит: (1,11 - 31,00 - 7,10)

William Hill (1,12 - 29,00 - 7,00)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда и во сколько смотреть чемпионский бой Джошуа - Пулев, на кону которого будут стоять титулы WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе.

Отметим, победитель этого боя выйдет на поединок с украинцем Александро усиком, однако у Энтони Джошуа другие планы.