Кличко помогает чемпиону мира готовиться к защите титула

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в ближайший уик-энд проведет защиту поясов в бою с болгарином Кубратом Пулевым. Накануне поединка AJ признался, что советовался с бывшим чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко, который ранее уже побеждал болгарина нокаутом.

"Я разговаривал с Кличко. Мы общаемся о боях, в частности и про бой Усика с Чисорой, и про мой поединок с Пулевым", - цитирует Джошуа skysports.

При этом уточняется, что именно молодой Джошуа помогал Владимиру готовиться к его защите титула против Кубрата в 2014 году. Тогда Владимир только присматривался к новоиспеченному олимпийскому чемпиону Лондона, а спустя три года украинец проиграл Джошуа нокаутом. Теперь судьба вновь свела его с Джошуа, и на этот раз "Доктор Стальной Молот" помогает Джошуа, однако не в ринге, а советом.

"У Владимира есть свой взгляд на мой бой с Пулевым, ведь он дрался с нами обоими. Однако я понимаю, что та версия Пулева, что сражалась с Владимиром будет совсем не такой в поединке со мной", - добавил AJ,

Чемпионский бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря на Wembley Arena в Лондоне.

Ранее известный боксер заявил, что Тайсон Фьюри мошенничал в бою с Кличко.