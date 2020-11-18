Уайлдер заявил о мошенничестве Фьюри, вспомнив о Кличко

Бывший чемпион мира в хевивейте американец Деонтей Уайлдер вновь выдал свою версию событий в боях с чемпионом мира WBC британцем Тайсоном Фьюри. По словам "Бронзового Бомбардировщика", Фьюри мошенничал с перчатками в обоих поединках с ним, что вылилось в кровотечение из уха американца в схватке-реванше. В том бою Деонтей проиграл свой чемпионский титул. Кроме того, Уайлдер отметил, что "Цыганский Король" мошенничает давно и делал это даже в поединке с украинцем Владимиром Кличко.

"У меня есть множество доказательств тому, что Фьюри - мошенник. Еще в первом бою я видел, как Рикки Хаттон оттягивал перчатки Фьюри, чтобы его руки оказались в неправильном положении. Во втором поединке они повторили этот прием и на этот раз поцарапали мне уши, из-за чего началось кровотечение. Фьюри жульничал даже в бою с Владимиром Кличко. Видимо, я настолько хороший боксер, что им пришлось мухлевать и со мной, - цитирует Уайлдера boxingscene.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал о своих тренировочных буднях в лагере Владимира Кличко.