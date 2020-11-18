Скачать
Среда, 18.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Решительный дальний удар Мело и жестокий фол Кавани - в обзоре матча Уругвай - Бразилия (видео)
Решительный дальний удар Мело и жестокий фол Кавани - в обзоре матча Уругвай - Бразилия (видео)
Сборная Украины вылетает в Киев, так и не сыграв со Швейцарией
Сборная Украины вылетает в Киев, так и не сыграв со Швейцарией
Швейцарский врач объяснил, почему посадил сборную Украины на карантин
Швейцарский врач объяснил, почему посадил сборную Украины на карантин
Месси установил историческое достижение в сборной Аргентины (видео)
Месси установил историческое достижение в сборной Аргентины (видео)

Уайлдер заявил о мошенничестве Фьюри, вспомнив о Кличко

Уайлдер заявил о мошенничестве Фьюри, вспомнив о Кличко
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм bronzebomber

Бывший чемпион мира в хевивейте американец Деонтей Уайлдер вновь выдал свою версию событий в боях с чемпионом мира WBC британцем Тайсоном Фьюри. По словам "Бронзового Бомбардировщика", Фьюри мошенничал с перчатками в обоих поединках с ним, что вылилось в кровотечение из уха американца в схватке-реванше. В том бою Деонтей проиграл свой чемпионский титул. Кроме того, Уайлдер отметил, что "Цыганский Король" мошенничает давно и делал это даже в поединке с украинцем Владимиром Кличко.

"У меня есть множество доказательств тому, что Фьюри - мошенник. Еще в первом бою я видел, как Рикки Хаттон оттягивал перчатки Фьюри, чтобы его руки оказались в неправильном положении. Во втором поединке они повторили этот прием и на этот раз поцарапали мне уши, из-за чего началось кровотечение. Фьюри жульничал даже в бою с Владимиром Кличко. Видимо, я настолько хороший боксер, что им пришлось мухлевать и со мной, - цитирует Уайлдера boxingscene.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал о своих тренировочных буднях в лагере Владимира Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
02 Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча
03 Испания 6:0 Германия: хроника матча (видео)
04 Снег им не помеха: украинская "молодежка" громко хлопнула дверьми в отборе на Евро-2021 (видео)
05 Лига наций: результаты матчей 17 ноября (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь