Уайлдер: Кличко выкладывался на 110%

Деонтей Уайлдер вспомнил о том, как находился в тренировочном лагере у Владимира Кличко.

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о воспоминаниях из тренировочного лагеря Владимира Кличко (64-5, 53 КО).

Американец заявил, что украинец никогда не работал в ринге в полсилы, а также вспомнил комплимент от Владимира в свой адрес.

"Владимир в ринге выкладывался на все 100 %. Даже на 110. Никакой работы в полсилы.

У меня был день рождения в лагере, мне испекли торт. А потом, на пресс-конференции перед боем с Вахом, Владимир сказал, что я был самым сильным и быстрым спарринг-партнером в его лагере. Этот комплимент всегда много значил для меня", - цитирует Уайлдера Sky Sports.