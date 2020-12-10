Джошуа обратился к WBO из-за ситуации с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не хочет проводить обязательную защиту пояса WBO в ближайшее время и настаивает на поединке за звание абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, который является чемпионом WBC и The Ring в хевивейте. При этом обязательным претендентом на титул WBO числится непобедимый украинский боксер Александр Усик.

"В глубине души, я не хочу терять пояс. Я буду сражаться с Усиком, если меня обяжут. Но я думаю, что Организация должна отменить обязательную защиту, если нас ожидает бой за звание абсолютного чемпиона мира. Если бы они были заинтересованы в этом объединительном поединке, WBO сказал бы Усику: "Правильно, у нас впереди этот супербой и мы отменяем обязательную защиту". Я имею в виду, что я много работал, чтобы объединить титулы, чтобы появился бесспорный чемпион в супертяжелом весе. Но если я смогу пройти Пулева, надеюсь, я и Фьюри сразимся в 2021 году", - цитирует Джошуа boxingscene.

Напомним, на этой неделе Энтони Джошуа проводит обязательную защиту пояса IBF в поединке против Кубрата Пулева. Александр Усик, в свою очередь, в конце октября сразился с Дереком Чисорой и завоевал пояс WBO Inter-Continental. Теперь украинец нацелен только на чемпионский бой.