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Усик - Чисора: лучшие моменты боя

Усик - Чисора: лучшие моменты боя
Обновлено 02:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) на вечере бокса в Лондоне. Поединок, проходивший на Уэмбли-Арене, продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Усику. Судейский вердикт бы единогласен: 117-112, 115-113 дважды.

Телеграф напоминает, что кроме победы Усик завоевал пояс WBO Inter-Continental, подтвердив свой статус обязательного претендента на чемпионский титул по линии Всемирной боксерской организации.

Лучшие моменты боя Усик - Джошуа:

Ранее Телеграф сообщал, что Усик не намерен освобождать Энтони Джошуа от обязательной защиты титула WBO в бою с ним и если британец не выйдет на ринг с Александром, то рискует потерять один из чемпионских поясов.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора.

Автор:

Телеграф
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