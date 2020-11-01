Усик решением судей победил Чисору

В субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялось масштабное шоу профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном бою шоу сражались супертяжи украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) и британец Дерек Чисора (32-10, 23 КО).

Бой продлился все 12 раундов. Усик явно проиграл дебют поединка, однако затем выровнял схватку и закономерно победил. Судейский счет: 117-112, 115-113 дважды.

Таким образом, 33-летний Усик добыл свою 18-ю победу на профи-ринге, а Чисора потерпел свое юбилейное 10-е поражение в карьере.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора должен был пройти еще в мае, однако глобальная пандемия коронавируса сместила в сроках все массовые мероприятия, в том числе и боксерские шоу.

С результатами всех поединков андеркарда, а также событиями на шоу Усик - Чисора можно ознакомиться у нас на сайте.