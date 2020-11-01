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Усик решением судей победил Чисору

Усик решением судей победил Чисору
02:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

В субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялось масштабное шоу профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном бою шоу сражались супертяжи украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) и британец Дерек Чисора (32-10, 23 КО).

Усик - Чисора: видео боя

Бой продлился все 12 раундов. Усик явно проиграл дебют поединка, однако затем выровнял схватку и закономерно победил. Судейский счет: 117-112, 115-113 дважды.

Таким образом, 33-летний Усик добыл свою 18-ю победу на профи-ринге, а Чисора потерпел свое юбилейное 10-е поражение в карьере.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора должен был пройти еще в мае, однако глобальная пандемия коронавируса сместила в сроках все массовые мероприятия, в том числе и боксерские шоу. 

С результатами всех поединков андеркарда, а также событиями на шоу Усик - Чисора можно ознакомиться у нас на сайте.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора.

Автор:

Телеграф
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