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Усик - Чисора: видео боя

Усик - Чисора: видео боя
02:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MatchroomBoxing

В субботу, 31 октября (время местное), в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Александр Усик (18-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-10, 23 КО). Итогом поединка стала победа Александра единогласным решением судей: 117-112, 115-113 дважды.

Это победа стала 18-й для Александра на профи-ринге. Кроме того, он подтвердил свой статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO в хэвивейте и следующий его бой должен стать чемпионским.

Видео боя Усик - Чисора:

 

Телеграф провел онлайн-трансляцию вечера бокса в Лондоне, в которой можно ознакомиться со всеми результатами боев на шоу Усик - Чисора.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора.

Автор:

Телеграф
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