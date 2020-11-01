Усик - Чисора: видео боя

В субботу, 31 октября (время местное), в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Александр Усик (18-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-10, 23 КО). Итогом поединка стала победа Александра единогласным решением судей: 117-112, 115-113 дважды.

Это победа стала 18-й для Александра на профи-ринге. Кроме того, он подтвердил свой статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO в хэвивейте и следующий его бой должен стать чемпионским.

Видео боя Усик - Чисора:

Телеграф провел онлайн-трансляцию вечера бокса в Лондоне, в которой можно ознакомиться со всеми результатами боев на шоу Усик - Чисора.