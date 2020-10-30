Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя

В субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" (не путать со стадионом "Уэмбли") состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. В главном поединке шоу выступят супертяжи украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) и британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО). "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Онлайн-трансляция шоу Усик - Чисора
Бои андеркарда стартуют с 20:00 по киевскому времени, а главный бой ориентировочно начнется после 23:00.
Что на кону
Поединок Усик - Чисора не является титульным, однако в случае поражения Александр потеряет статус обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе, которым на данный момент владеет британец Энтони Джошуа. Ожидается, что следующий бой для украинца будет чемпионским.
Перед боем
Накануне боксеры прошли два предматчевых мероприятия: пресс-конференцию и взвешивание. На пресс-конференции Усик и Чисора пообщались в дружеской атмосфере и вели себя как близкие приятели, а вот на взвешивании британец по прозвищу "Война" пришел в образе к Хэллоуину и попытался напугать украинца.
Вес Усика за день доя боя составил 98,5 кг, а Чисоры - 115,9 кг.
Финальная дуэль взглядов:
Слова перед боем:
Андекард боя
Последний бой
В своем последнем поединке Усик дебютировал в хэвивейте, победив американца Чазза Уизерспуна отказом в 7-м раунде. Чисора, в свою очередь, одолел техническим нокаутом в 4-м раунде опытного соотечественника Дэвида Прайса.
Проморолик боя Усик - Чисора:
Ранее Телеграф рассказывал, где посмотреть бой Усик - Чисора в прямом эфире в Украине. Кроме того, букмекеры уже определил фаворита противостояния.