Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя

В субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" (не путать со стадионом "Уэмбли") состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. В главном поединке шоу выступят супертяжи украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) и британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО). "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Онлайн-трансляция шоу Усик - Чисора

Бои андеркарда стартуют с 20:00 по киевскому времени, а главный бой ориентировочно начнется после 23:00.

Что на кону

Поединок Усик - Чисора не является титульным, однако в случае поражения Александр потеряет статус обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе, которым на данный момент владеет британец Энтони Джошуа. Ожидается, что следующий бой для украинца будет чемпионским.

Перед боем

Накануне боксеры прошли два предматчевых мероприятия: пресс-конференцию и взвешивание. На пресс-конференции Усик и Чисора пообщались в дружеской атмосфере и вели себя как близкие приятели, а вот на взвешивании британец по прозвищу "Война" пришел в образе к Хэллоуину и попытался напугать украинца.

Вес Усика за день доя боя составил 98,5 кг, а Чисоры - 115,9 кг.

Финальная дуэль взглядов:

Слова перед боем:

Андекард боя

Ли Сэлби - Джордж Камбосос - бой в легком весе

Томми Маккарти - Билал Лаггон (бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU в 1-м тяжелом весе)

Саванна Маршалл - Ханна Рэнкин (бой за вакантный титул WBO в среднем весе)

Эми Тимлин - Карли Скелли (бой за вакантный титул Содружества во втором легчайшем весе)

Дэвид Аллен - Кристофер Лавджой - бой в супертяжелом весе

Укашир Фарук - Мартин Текупетла - бой в легчайшем весе

Рамла Али - Эва Хабмейер - бой в легком весе

Последний бой

В своем последнем поединке Усик дебютировал в хэвивейте, победив американца Чазза Уизерспуна отказом в 7-м раунде. Чисора, в свою очередь, одолел техническим нокаутом в 4-м раунде опытного соотечественника Дэвида Прайса.

Проморолик боя Усик - Чисора:

Ранее Телеграф рассказывал, где посмотреть бой Усик - Чисора в прямом эфире в Украине. Кроме того, букмекеры уже определил фаворита противостояния.