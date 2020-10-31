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Чисора назвал Усика "идеальным"

Чисора назвал Усика "идеальным"
19:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Британский боксер-супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО) прокомментировал свое джентльменское поведение в отношении украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО). Чисора, который когда-то бросал стол в Диллиана Уайта, плевал в лицо Владимиру Кличко, давал пощечину Виталию Кличко к Усику испытывает лишь уважение.

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"Усик - очень хороший парень и я не могу ничего сказать плохого о нем. Он выиграл "золото" Олимпиады, он победил всех, кто был у него на пути. Для меня сказать что-то плохое в адрес Александра означает выглядеть дураком. Я ничего не скажу плохого об Усике. Он хороший боец, никому ничего плохого не сделал, идеальный атлет.

"Я просто хочу справедливого судейства, потому что во время большого боя против Диллиана Уайта рефери забрал у меня несколько очков, после чего я пошел отыгрываться и в результате проиграл нокаутом. Я хочу справедливого судейства и честного рефери в ринге. Это все, что я прошу", - цитирует Чисору boxingscene.

Неадекватные поступки Чисоры всегда подогревали интерес к его боям, а перед поединком с Усиком "Война" решил удивить свои образом на взвешивании.

Чисора мог вывести из себя любого, но вот с братьями Кличко не получилось.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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