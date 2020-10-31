Скачать
Суббота, 31.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Бой Усик - Чисора не покажут по ТВ в Украине: как посмотреть и сколько это стоит
Бой Усик - Чисора не покажут по ТВ в Украине: как посмотреть и сколько это стоит
Ассист Малиновского помог Аталанте выиграть матч в Серии А (видео)
Ассист Малиновского помог Аталанте выиграть матч в Серии А (видео)
Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" потеряло всех вратарей
Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" потеряло всех вратарей
Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Усик - Чисора: во сколько начинается бой

Усик - Чисора: во сколько начинается бой
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora

Уже сегодня, 31 октября, в Лондоне непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с опытным ветераном хэвивейта британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Разогревочные поединки шоу бокса в Британии стартуют в 20:00 по киевскому времени, а главный бой вечера Усик - Чисора начнется после 23:00. Ориентировочно, боксеры выйдут на ринг в 23:45. Официальный транслятор события в Украине megogo начнет эфир главной схватки с 23:00.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора не покажут по ТВ в Украине и его можно посмотреть лишь на сервисе megogo. Кроме того, за ходом поединка онлайн можно наблюдать в онлайн-трансляции от "Телеграф".

Ранее "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на бой Усик - Чисора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя
02 Бой Усик - Чисора не покажут по ТВ в Украине: как посмотреть и сколько это стоит
03 УПЛ: где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу
04 Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" потеряло всех вратарей
05 Манчестер Сити победил Шеффилд благодаря пушке Уокера (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь