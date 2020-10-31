Усик - Чисора: во сколько начинается бой

Уже сегодня, 31 октября, в Лондоне непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с опытным ветераном хэвивейта британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Разогревочные поединки шоу бокса в Британии стартуют в 20:00 по киевскому времени, а главный бой вечера Усик - Чисора начнется после 23:00. Ориентировочно, боксеры выйдут на ринг в 23:45. Официальный транслятор события в Украине megogo начнет эфир главной схватки с 23:00.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора не покажут по ТВ в Украине и его можно посмотреть лишь на сервисе megogo. Кроме того, за ходом поединка онлайн можно наблюдать в онлайн-трансляции от "Телеграф".

Ранее "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на бой Усик - Чисора.