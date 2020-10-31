Бой Усик - Чисора не покажут по ТВ в Украине: как посмотреть и сколько это стоит

Вечером 31 октября украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с британским гигантом Дереком Чисором (32-9, 23 КО). на кону поединка для Усика будет стоять титул обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе.

Бой Усик - Чисора не покажут на украинском ТВ. Официальная прямая трансляция поединка будет доступна лишь на онлайн-сервисе прямую текстовую трансляцию боя Усик - Чисора.

Накануне боксеры взвесились и оказалось, что британец на 17 кг тяжелее украинца.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора ориентировочно начнется после 23:00 по киевскому времени. Бои андеркарда стартуют с 20:00.